"Шершни" шокировали всех, одолев "красных" на своем поле.
Уотфорд — Ливерпуль, Getty Images
01 марта 2020, 01:35
В 28-м туре английской Премьер-лиги Уотфорд принимал Ливерпуль.
Подопечные Найджела Пирсона сенсационно нанесли поражение мерсисайдской команде. Кроме того, данный проигрыш стал для коллектива Юргена Клоппа первым в АПЛ за 44 игры!
Обзор матча:
Уотфорд — Ливерпуль 3:0
Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72
Уотфорд: Фостер — Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина — Хьюз, Капу — Сарр (Пуссетто, 83), Дукуре, Деулофеу (Перейра, 36) — Дини.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 64) — Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане.