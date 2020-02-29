Англия

Завершилась невероятная статистика "красных" в чемпионате Англии.

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд на своем поле принимал Ливерпуль.

Подопечные Найджела Пирсона сенсационно обыграли коллектив Юргена Клоппа, отправив три гола в ворота Алиссона.

44 — Liverpool have lost a Premier League game for the first time since January 2019, ending their 44-game unbeaten run in the competition. Stunned. pic.twitter.com/Wvj5Uesuf7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 29, 2020

Таким образом, прервалась серия Ливерпуля: на протяжении 44 игр мерсисайдский клуб не проигрывал в Премьер-лиге — начиная с января 2019 года.

В последний раз Ливерпуль уступил в АПЛ Манчестер Сити (1:2).

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