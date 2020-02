В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд на своем поле принимал Ливерпуль.

Подопечные Найджела Пирсона сенсационно обыграли коллектив Юргена Клоппа, отправив три гола в ворота Алиссона.

44 — Liverpool have lost a Premier League game for the first time since January 2019, ending their 44-game unbeaten run in the competition. Stunned. pic.twitter.com/Wvj5Uesuf7