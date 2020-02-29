В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд на своем поле принимал Ливерпуль. 

Подопечные Найджела Пирсона сенсационно обыграли коллектив Юргена Клоппа, отправив три гола в ворота Алиссона. 

Таким образом, прервалась серия Ливерпуля: на протяжении 44 игр мерсисайдский клуб не проигрывал в Премьер-лиге — начиная с января 2019 года. 

В последний раз Ливерпуль уступил в АПЛ Манчестер Сити (1:2). 

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