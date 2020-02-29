Завершилась невероятная статистика "красных" в чемпионате Англии.
ФК Ливерпуль, Getty Images
29 февраля 2020, 21:36
В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд на своем поле принимал Ливерпуль.
Подопечные Найджела Пирсона сенсационно обыграли коллектив Юргена Клоппа, отправив три гола в ворота Алиссона.
Таким образом, прервалась серия Ливерпуля: на протяжении 44 игр мерсисайдский клуб не проигрывал в Премьер-лиге — начиная с января 2019 года.
В последний раз Ливерпуль уступил в АПЛ Манчестер Сити (1:2).
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