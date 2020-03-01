Англия

"Волки" взяли реванш у Тоттенхэма после поражения в первом круге (3:2).

В рамках 28-го тура АПЛ лондонский Тоттенхэм принимал Вулверхэмптон. "Волки" уступили сопернику в матче первого круга, поэтому жаждали реванша. Поспособствовать этому могли серьезные кадровые проблемы "шпор". Накануне встречи травмировался еще и основной вратарь лондонцев Уго Льорис. Дебют поединка проходил в равной борьбе, команды по очереди перехватывали инициативу, но не угрожали воротам друг друга. Первый же опасный момент завершился забитым голом. На 13-й минуте Патрисиу отразил удар Алли с близкого расстояния, а Бергвейн оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку – 1:0.

После забитого гола хозяева не отдали мяч сопернику, а продолжили его контролировать. Правда, в атаку шли они не совсем охотно, в основном перекатывая мяч в центре поля. Со временем Вулвз все же перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Забитый гол не заставил себя слишком долго ждать. На 27-й минуте Танганга допустил грубую ошибку, выбив мяч прямо на Доэрти после прострела Винагре, а Мэтт спокойно отправил мяч в ворота – 1:1.

Подопечные Жозе Моуриньо могли очень быстро забить второй гол, но Коуди удалось в последний момент помешать Алли нанести удар по воротам. После этого гости надолго забрали мяч под свой контроль, проводя много времени на чужой половине поля. Однако никаких дивидендов это не приносило – Гассанига пребывал без серьезной работы. В одном из эпизодов Саисс имел шанс забить, выиграв борьбе на втором этаже после подачи углового, но Ромену не удалось нанести прицельный удар по воротам. Команды готовились к уходу на перерыв при ничейном счете, но Орье придерживался иного мнения на этот счет. Серж получил пас от Алли, сместился в центр и уложил мяч в дальний угол – 2:1. Таким образом, первая половина встречи завершилась при минимальном преимуществе Тоттенхэма.

После возобновления игры гости завладели игровым и территориальным преимуществом, и могли забить быстрый гол после подачи со штрафного. Жота выиграл позиционную борьбу и пробил головой, а мяч просвистел над перекладиной. Со временем "шпоры" выровняли игру и также создали возможность забить. Однако и Алли промахнулся — Деле пробил мимо створа после подачи Дэвиса. А через две минуты подопечные Нуну Эшпириту Санту таки сравняли счет, разыграв классную комбинацию. В ее завершении Доэрти пробил мимо Гассаниги, а Жота подправил мяч в ворота — 2:2.

Сравнят счет, "волки" продолжили атаковать, рассчитывая впервые в матче выйти вперед. Они провели несколько содержательных выпадов, но они в конечном счете ни к чему не привели. Через некоторое время хозяева опомнились и вновь пошли в атаку, но вместо этого попали в плен. На 73-й минуте Жота протащил мяч через половину поля и отпасовал на Хименеса, а Рауль убрал Тангангу на замахе и расстрелял ворота — 2:3.

В распоряжении команды Моуриньо было еще достаточно времени не только для того, чтобы сравнять счет, но и победить. "Шпоры" оккупировали чужую половину поля, а Вулверхэмптон сосредоточился на оборонительных действиях. Хозяева много владели мяча, но проку от этого не было никакого, ведь до окончания встречи они не создали ни одного опасного момента. Гости, в свою очередь, продемонстрировали уверенную игру в защите и не довели дело до того, чтобы Патрисиу пришлось выручать свою команду.

"Волки" уверенно довели матч до логического завершения, таким образом, взяв реванш у лондонцев за поражение в первом круге. Команды в этом сезоне обменялись выездными победами. Вулверхэмптон сравнялся по набранным очкам с Манчестер Юнайтед. Вместе они отстают всего на 3 очка от Челси, идущего четвертым.

В 29-м туре Тоттенхэм отправится в гости к Бернли, а Вулверхэмптон примет Брайтон.

Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3

Голы: Бергвейн, 13, Орье, 45 — Доэрти, 27, Жота, 57, Хименес, 73

Тоттенхэм: Гассанига — Орье (Фернандеш, 82), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Перротт, 90+1) — Дайер, Уинкс — Бергвейн, Алли, Ло Чельсо — Моура

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90+2), Жота (Дендонкер, 79)

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Уинкс — Боли, Дендонкер