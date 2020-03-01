Англия

У итальянского специалиста произошел эмоциональный разговор с главным арбитром встречи.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти получил красную карточку уже после завершения матча с Манчестер Юнайтед, в котором его команда добыла ничейный результат (1:1).

Дело в том, что итальянскому специалисту не понравились решение главного арбитра встречи Криса Каваны, который после пересмотра видеоповтора отметил гол Доминика Кальверта-Льюина в компенсированное ко второму тайму время.

Анчелотти отправился выяснять отношения к рефери, после чего тот показал тренеру красную карточку. Наставник Эвертона прокомментировал данный эпизод.

"Я попросил объяснений после игры. На поле возникло недоразумение, и он удалил меня. После этого я спокойно поговорил с ним в раздевалке. Я хочу, чтобы наш разговор остался в секрете. Посмотрим, какой отчет он сделает для FA".

"Я не выразил к нему какого-либо неуважения и могу понять, что ему предстояло сделать несколько важный решений в конце матча. Да, Сигурдссон был в офсайде но, по нашему мнению, он не мешал де Хеа видеть полет мяча".

"В конце игры я немного нервничал и, возможно, рефери тоже. В конце игры мы поговорили дружелюбно. Если меня дисквалифицируют, я буду разочарован, но в любом случае приеду на Стэмфорд Бридж на следующий матч с Челси", — приводит слова Анчелотти The Guardian.

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