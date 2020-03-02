Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Вулверхэмптон.

Несмотря на то, что подопечные Жозе Моуриньо ушли на перерыв при счете 2:1 в свою пользу, во втором тайме "волки" дважды поразили ворота соперника и добыли волевую победу (2:3).

Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Вулверхэмптон:

Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3

Голы: Бергвейн, 13, Орье, 45 — Доэрти, 27, Жота, 57, Хименес, 73

Тоттенхэм: Гассанига — Орье (Фернандеш, 82), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Перротт, 90+1) — Дайер, Уинкс — Бергвейн, Алли, Ло Чельсо — Моура

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90+2), Жота (Дендонкер, 79)

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Уинкс — Боли, Дендонкер