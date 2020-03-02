Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов финала Кубка английской лиги.

В финальном матче Кубка английской лиги-2019/20 Астон Вилла встретилась с Манчестер Сити. Сотворить сенсацию у "львов" не получилось, и трофей отправился в коллекцию "горожан".

Несмотря на тотальное преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы, Астон Вилла смогла реализовать одним момент благодаря Самате. За Ман Сити же взятиями ворот отметились Агуэро и Родри.

Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла — Манчестер Сити:

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Голы: Самата, 41 — Агуэро, 20, Родри, 30

Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) — Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден — Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мингс — Стерлинг, Родри