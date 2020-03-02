Англия

Итальянец может переехать на Туманный Альбион.

Нападающий Сассуоло Доменико Берарди будущим летом может стать игроком Арсенала, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в итальянском футболисте лондонцы видят потенциальную замену Пьеру-Эмерика Обамеянга, так как габонец может покинуть клуб в межсезонье.

В текущем сезоне Серии А Берарди провел 19 поединков, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер "канониров" Микель Артета заявил, что у клуба есть значительные проблемы с финансами.