Англия

Лига чемпионов — важный турнир для Арсенала в плане финансовой прибыли.

Главный тренер Арсенала Микель Артета признался, что неучастие "канониров" в Лиге чемпионов третий год подряд серьезно сказалось на финансовом состоянии клуба.

Точных цифр испанский специалист не назвал, но убытки явно сыграют свою роль во время летнего трансферного окна.

"У Арсенала серьезные финансовые потери из-за того, что клуб не участвует в Лиге чемпионов. В финансовом отношении убытки крайне огромные, потому что структура клуба построена так, что команда должна регулярно участвовать в Лиге чемпионов. Один или два года это можно выдержать, но потом клубу придется принимать решения".

"Таким образом, решения руководства будут зависеть от того, где будет выступать Арсенал — в Лиге чемпионов, в Лиге Европы или где-нибудь еще. Только тогда у нас будет четкий план действий".

"Мы находимся в непростой ситуации. Все это произошло из-за того, что наша команда играла хуже, чем другие клубы из топ-4. Такова реальность, мы должны встретиться с ней лицом к лицу и попытаться принять лучшие решения. У нас нет права на ошибку", — приводит слова Микеля Артеты Goal.com.

Напомним, ранее Арсенал вылетел из Лиги Европы от Олимпиакоса на стадии 1/16 финала.

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