Англия

Уругваец повредился в кубковом поединке.

Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Уругвайский хавбек травмировался в матче с Портсмутом (2:0) в Кубке Англии, сыграв всего 12 минут. Футболист смог покинуть поле лишь на носилках и с кислородной маской.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления 24-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Торрейра провел 33 поединка в футболке "канониров", отличившись двумя голами и одним ассистом.

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