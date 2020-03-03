Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Англии.

В матче 1/8 финала Кубка Англии Арсенал обыграл на выезде Портсмут со счетом 2:0. Голами в составе "канониров" отличились Сократис Папастатопулос и нападающий Эдди Нкетиа.



Портсмут — Арсенал 0:2

Голы: Сократис, 45+4, Нкетиа, 51.

Портсмут: Басс — Маккрори, Болтон, Бургесс, Седдон — Уильямс, Макгиэн, Эванс (Кэннон, 74), Клоус, Харнесс (Куртис, 67) — Харрисон (Маркуис, 67).

Арсенал: Мартинес — Сака, Мари, Луис, Сократис — Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Мартинелли, Уиллок (Джака, 87), Нельсон (Мэйтленд-Найлс, 90) — Нкетиа.

Предупреждения: Макгиэн — Гендузи.

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