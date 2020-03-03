Чилиец заинтересован в переходе в клуб из МЛС.
Клаудио Браво, Getty Images
03 марта 2020, 08:44
Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво рассматривает возможность перехода в Нью-Йорк Сити, сообщает издание The Guardian.
Чилийский вратарь должен получить статус свободного агента следующим летом и готов присоединиться к клубу из МЛС, который входит во франшизу City Football Group.
В текущем сезоне 36-летний страж ворот провел 15 поединков в составе "горожан", пропустив 16 голов.
Ранее сообщалось, что Ман Сити проявляет интерес к защитнику Боруссии Д Коллинзу.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.