Англия

Чилиец заинтересован в переходе в клуб из МЛС.

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво рассматривает возможность перехода в Нью-Йорк Сити, сообщает издание The Guardian.

Чилийский вратарь должен получить статус свободного агента следующим летом и готов присоединиться к клубу из МЛС, который входит во франшизу City Football Group.

В текущем сезоне 36-летний страж ворот провел 15 поединков в составе "горожан", пропустив 16 голов.

Ранее сообщалось, что Ман Сити проявляет интерес к защитнику Боруссии Д Коллинзу.

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