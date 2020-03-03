Англия

"Горожане" хотят подписать немецкого футболиста.

Защитник дортмундской Боруссии Ннамди Коллинз попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Bild.

"Горожане" намерены укрепить линию обороны следующим летом и попытаются приобрести юного немецкого центрбека. Руководство английского клуба готово предложить за 16-летнего игрока около 2 миллионов евро.

Коллинз присоединился к Боруссии в 2016 году из академии Фортуны. В текущем сезоне защитник провел 20 поединков в составе команды шмелей U-17, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

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