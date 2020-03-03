Англия

Форвард поделился впечатлениями после кубкового матча.

Нападающий Арсенала Эдди Нкетиа прокомментировал победу над Портсмутом в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Молодой форвард отличился забитым голом и помог "канонирам" победить со счетом 2:0.

"Голы пришли в нужный момент, мы знали, что нас ожидает тяжелый матч и что первый гол позволит нам успокоиться. После этого мы прессинговали и покали отличную игру. Победить со счетом 2:0 – отличное достижение.

Мы относимся серьезно ко всем турнирам. У нас появляются шансы, и мы стремимся воспользоваться ими. Хотим показывать как можно лучшие результаты", – приводит слова нападающего BBC.

В текущем сезоне Нкетиа провел 6 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами.

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