Англия

Хавбек надеется попасть в заявку команды на турнир.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден заявил о желании отправиться на Евро-2020 в составе сборной Англии после успешного матча с Астон Виллой (2:1) в финале Кубка Лиги.

"Я хочу сыграть на Евро, но будет очень сложно, учитывая то, какие игроки находятся в команде. Надеюсь, Гарет Саутгейт смотрел матч и ему понравилось то, что он увидел.

Это все, что я могу делать, – показывать свою лучшую игру и смотреть на результат. Мы мало говорили, но он сказал, что следит за мной", – рассказал Фоден в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 25 поединков в футболке "горожан", отличившись тремя голами и семью ассистами.

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