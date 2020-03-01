Англия

Хавбек Ман Сити высказался о победе в финале Кубка английской лиги.

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу (2:1) в финале Кубка английской лиги на Уэмбли. Полузащитник "горожан" Фил Фоден поделился эмоциями после победы, похвалив соперника за продемонстрированный уровень игры.

"Перед игрой, на тренировке, главный тренер определялся со стартовым составом — я не мог дождаться, чтобы сыграть. Это был невероятный день. Нужно отдать должное Астон Вилле, они показали действительно хорошую игру".

"Когда я выхожу на поле, важна каждая минута, поэтому я стараюсь изо всех сил и очень горжусь своим выступлением сегодня. Когда ты смотришь на Кевина де Брюйне и Давида Сильву, которые великолепны, нужно использовать каждую предоставленную возможность", — заявил Фоден после поединка.

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