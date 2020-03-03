Англия

Игрок рассказал о своих страхах в футболе.

Нападающий Эвертона Ришарлисон откровенно рассказал о том, как много времени проводит в тренажерном зале, а также о своей адаптации к английскому футболу.

"Мужчины хотят быть сильными. Вскоре я понял, насколько футбол является интенсивным, насколько важно иметь правильное телосложение. Но то, чего я действительно хочу достичь в спортзале — это ловкость. У некоторых защитников жесткое телосложение, поэтому мне нужна ловкость, чтобы обыграть их. Также в Англии очень важны тактические знания. Мы много изучаем противников", — цитирует футболиста Sport Witness.

"Я ничего не боюсь на поле. Я делаю то, что люблю. У меня единственный страх — это травмы. Но я часто вижу футболистов, которые находятся в депрессии, жалуются на адаптацию и тд. Это не было проблемой для меня. Я никогда не был ребенком, никогда не плакался, что рано повзрослел, никогда не жалел, что фактически вырос на улице".

Зимой Ришарлисон мог перебраться в Барселону, однако Эвертон отклонил стомиллионное предложение.

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