Родри: Победа в Кубке лиги говорит об амбициях и желании выигрывать трофеи

Англия

Полузащитник Манчестер Сити Родри — о победе в Кубке английской лиги.

Родри доволен победой в Кубке лиги, а также отмели важность того, чтобы Манчестер Сити и дальше завоевывал трофеи.

"Это была важная неделя для нас, но это не конец сезона. Впереди несколько важных месяцев. Победа над Реалом в первом матче Лиги чемпионов показывает, что наш клуб не собирается сдаваться".

"Мы выиграли Кубок английской лиги в третий раз подряд, а это говорит об амбициях и желании выигрывать трофеи".

"Каждый сезон Сити делает перезагрузку и борется за все трофеи. Это сложно, когда в команде есть футболисты, которые побеждали в этом турнире четыре-пять раз".

"Это моя первая победа в Кубке лиги, но остальным нужно перезагружаться и мотивировать себя каждый сезон – это единственный способ расти и совершенствоваться", — приводит слова Родри официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что для украинца Александра Зинченко Кубок лиги стал седьмым трофеем в составе "горожан".