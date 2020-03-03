Родри: Победа в Кубке лиги говорит об амбициях и желании выигрывать трофеи

Полузащитник Манчестер Сити Родри — о победе в Кубке английской лиги.
Родри, фото: ФК Манчестер Сити
03 марта 2020, 20:18
Родри доволен победой в Кубке лиги, а также отмели важность того, чтобы Манчестер Сити и дальше завоевывал трофеи.
"Это была важная неделя для нас, но это не конец сезона. Впереди несколько важных месяцев. Победа над Реалом в первом матче Лиги чемпионов показывает, что наш клуб не собирается сдаваться".
"Мы выиграли Кубок английской лиги в третий раз подряд, а это говорит об амбициях и желании выигрывать трофеи".
"Каждый сезон Сити делает перезагрузку и борется за все трофеи. Это сложно, когда в команде есть футболисты, которые побеждали в этом турнире четыре-пять раз".
"Это моя первая победа в Кубке лиги, но остальным нужно перезагружаться и мотивировать себя каждый сезон – это единственный способ расти и совершенствоваться", — приводит слова Родри официальный сайт Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что для украинца Александра Зинченко Кубок лиги стал седьмым трофеем в составе "горожан".
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