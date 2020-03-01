Англия

Александр является самым титулованным украинцем в английском футболе.

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу (2:1) в финале Кубка английской лиги на Уэмбли. Весь матч в составе "горожан" на левом фланге защиты отыграл украинец Александр Зинченко.

Таким образом, Зинченко выиграл свой седьмой трофей на Туманном Альбионе c Сити. Кубок лиги покорился Зинченко и "горожанам" в третьем сезоне подряд (2018, 2019, 2020). Также Александр выигрывал дважды Премьер-лигу (2017/18, 2018/19), один раз Кубок Англии (2019) и один раз Суперкубок Англии (2019).

Так, Зинченко является самым титулованным украинским футболистом в английском футболе. Помимо Александра, в Англии в разные периоды времени играло еще шесть украинцев (Евтушок, Ребров, Лужный, Воронин, Шевченко, Ярмоленко).

Среди семерых футболистов, лишь трое выигрывали трофеи на Туманном Альбионе. Олег Лужный вместе с Арсеналом один раз становился победителем Премьер-лиги (2002), дважды Кубка Англии (2002, 2003) и дважды Суперкубка Англии (1998, 2001). Андрей Шевченко в составе Челси лишь один раз подымал над головой английский трофей — в 2007-м Кубок лиги.

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