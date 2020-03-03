Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Англии между Челси и Ливерпулем.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не изменил себе, произведя массовую ротацию состава на матч национального кубка. Шанс проявить себя в поединке с лондонским Челси получил Такуми Минамино, который будет взаимодействовать с Садио Мане и Дивоком Ориги в линии атаки.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Ковачич, Гилмур, Баркли — Виллиан, Жиру, Педро

Запасные: Кабальеро, Томори, Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Батшуайи, Анхорин

Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, ван Дейк — Лаллана, Фабиньо, Джонс — Минамино, Ориги, Мане

Запасные: Лонерган, Милнер, Фирмино, Салах, Окслейд-Чемберлен, Матип, Чиривелья

Матч Челси — Ливерпуль начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.