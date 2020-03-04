Кубок Англии: Шеффилд Юнайтед и Ньюкасл вышли в 1/4 финала

Завершились матчи 1/8 Кубка Англии, где сильнейшими оказались представители АПЛ.
Рединг - Шеффилд Юнайтед, twitter.com/SheffieldUnited
04 марта 2020, 01:37
Ньюкасл пожаловал в гости к Вест Бромвичу, и сумел на выезде одолеть "дроздов" – отмечаем дубль Мигеля Альмирона.
Вест Бромвич – Ньюкасл 2:3
Голы: Филлипс, 74, Зохоре, 90+3 – Альмирон, 33, 45, Лазаро, 47
Вест Бромвич: Бонд, О'Ши, Бартли, Гиббс, Ферлонг, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67)
Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселс, Роуз, Лонгстафф, Лазаро (Лежен, 90), Бенталеб, Сен-Максимен (Гейл, 80), Альмирон (Шелви, 71), Жоэлинтон
Предупреждения: Роуз, Бенталеб, Дарлоу.
В параллельном матче Шеффилд Юнайтед понадобились дополнительные 30 минут, чтобы показать свое превосходство над Редингом.
Рединг – Шеффилд Юнайтед 1:2
Голы: Пушкаш, 43 (с пенальти) – Макголдрик, 2, Шарп, 105
Рединг: Рафаэл, Ядом, Миазга, Моррисон, Обита, Олисе (Масика, 98), Мейте (Макклири, 105), Эджариа (Пеле, 98), Риномхота (Болдок, 105), Свифт, Пушкаш
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Иган, О`Коннелл, Башем, Болдок, Ландстрем, Берге (Робинсон, 99), Осборн, Фримен (Рецос, 105), Муссе (Макберни, 61), Макголдрик (Шарп, 79)
Предупреждения: Риномхота, Рецос.
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