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Челси - Ливерпуль 2:0
Голы: Виллиан, 13, Баркли, 64

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Ковачич (Маунт, 42), Гилмур, Баркли — Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро

Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, ван Дейк — Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70) — Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане

Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане