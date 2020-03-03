Лондонцы уверенно обыграли команду Юргена Клоппа (2:0) и вышли в 1/4 финала.
челси вышел в четвертьфинал кубка англии, getty images
03 марта 2020, 23:39
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Челси - Ливерпуль 2:0
Голы: Виллиан, 13, Баркли, 64
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Ковачич (Маунт, 42), Гилмур, Баркли — Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро
Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, ван Дейк — Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70) — Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане
Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане