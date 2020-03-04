Англия

Турецкий форвард травмировался и покинул стан Кристал Пэлас.

Нападающий Эвертона Дженк Тосун в январе этого года перешел на правах аренды в Кристал Пэлас, а в конце нынешней кампании должен был вернуться в стан "ирисок".

Как сообщает Sky Sports, 28-летний форвард получил травму колена на тренировке, поэтому он досрочно вернулся в расположение Эвертона.

Медицинская служба мерсисайдского клуба в данный момент оценивает состояние турецкого футболиста, и, вполне вероятно, остаток сезона Кристал Пэлас придется обходиться без Тосуна.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Дженк Тосун провел 10 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

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