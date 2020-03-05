Англия

Обладателя путевки в 1/4 финала Кубка Англии определила серия послематчевых пенальти.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Тоттенхэм принимал на своем поле Норвич. Подопечные Жозе Моуриньо вели в счете на протяжении всего матча, однако гости были более активны в атаке, что в конечном итоге и дало свои плоды.

На 78-й минуте Дрмич сравнял счет и подарил Норвичу шанс на проход в следующую стадию турнира. Встреча перешла в дополнительное время, по итогам которого команды также не выявили победителя.

Все решалось в серии пенальти, в которой уверенная игра голкипера Тима Крула вывела Норвич в 1/4 финала Кубка Англии.

Тоттенхэм — Норвич 1:1 (ДВ 0:0; серия пен. 2:3)

Гол: Вертонген, 13 — Дрмич, 78

Тоттенхэм: Ворм — Орье, Санчес, Дайер, Вертонген — Скипп, Уинкс (Ндомбеле, 82), Ло Чельсо — Лукас Моура (Ламела, 70), Алли (Паротт, 97), Бергвейн (Фернандеш, 54)

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Хэнли, Льюис - Вранчич (Маклин, 67), Трибулл (Тетти, 89), Рупп (Айда, 72) - Буэндиа (Стипперманн, 97), Дрмич, Кэнтуэлл,

Предупреждение: Скиип - Вранчич, Хэнсли