Англия

Участие бельгийца в дерби находится под вопросом из-за травмы спины.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы спины. На данный момент не известно, сможет ли он сыграть в ближайшем матче "горожан" – против Манчестер Юнайтед.

"Кевин Де Брюйне неудачно упал и испытывает проблемы со спиной. Не знаем, на сколько он выбыл [бельгиец пропустит матч с МЮ], надеемся, что не очень надолго", — цитирует Хосепа Гвардиолу Goal.

В нынешнем сезоне Кевин сыграл в 35 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах, отметившись в них девятью голами и 20 результативными передачами.

Из-за этой травмы Де Брюйне в среду пропустил игру в Кубке Англии с Шеффилд Уэнсдей. Ман Сити триумфовал в ней 1:0 благодаря голу Серхио Агуэро.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити в рамках 29-го тура Премьер-лиги состоится восьмого марта.