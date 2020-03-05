Англия

Травма помешает футболисту принять участие на чемпионате Европы.

Нападающий Эвертона Дженк Тосун, который небольшой отрезок сезона провел в аренде в Кристал Пэлас, пропустит остаток сезона и грядущий чемпионат Европы из-за травмы колена, сообщает Дэвид Орштейн.

Напомним, 28-летний футболист сборной Турции получил тяжелое повреждение на тренировке лондонцев, из-за чего был вынужден вернуться в стан "ирисок".

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Тосун провел 10 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

К слову, Эвертон выплатит Кристал Пэлас один миллион фунтов за прерванную аренду, если "орлы" по итогу сезона сохранят прописку в элите.