Торрейра сломал лодыжку, Колашинац выбыл до конца месяца

Англия

Микель Артета получил неприятную головную боль из-за кадровых проблем.

Лазарет лондонского Арсенала пополнился несколькими новыми игроками. Об этом сообщает пресс-служба "канониров".

На данный момент на больничной койке находятся сразу четыре игрока первой команды: Лукас Торрейра, Сеад Колашинац, Седрик Суареш и Калум Чеймберс.

Торрейра получил перелом правой лодыжки и, по всей видимости, в текущем сезоне больше не сыграет. Сроки восстановления уругвайца пока неизвестны. У Чеймберса разорвана передняя крестообразная связка левого колена. Повреждение футболист получил еще в декабре. Сообщается, что игроку успешно провели операцию, а восстановление займет от шести до девяти месяцев.

В свою очередь, Колашинац имеет проблемы с правым плечом. Ожидается, что игрок вернется на футбольное поле к концу месяца. Немного лучше ситуация с Седриком Суарешом, который имел проблемы с левым коленом, но уже на следующей неделе готов приступить к тренировкам в общей группе.

Помимо всего прочего, из лазарета Арсенала поступили и хорошие новости. Полностью восстановился Киран Тирни, у которого была травма с плечом. Шотландец уже работает в общей группе.

Ранее сообщалось, что Арсенал летом может подписать Джона Стоунза.