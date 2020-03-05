Англия

Защитник имеет шанс продолжить карьеру в Лондоне.

Центральный защитник Манчестер Сити Джон Стоунз попал в сферу интересов Арсенала, сообщает 90min.

По данным источника, главный тренер "канониров" Микель Артета находится в хороших отношениях с 25-летний футболистом, и может пригласить его в команду в летнее трансферное окно.

Известно, что Стоунз не имеет стабильного места в составе "горожан". В текущем сезоне англичанин провел на поле 12 поединков в рамках английской Премьер-лиги. Отмечается, что и Сити не против отпустить игрока за приемлемую сумму.

Ранее главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выразил надежду, что Стоунз сумеет набрать форму и попасть в заявку сборной на Евро-2020.