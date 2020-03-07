Англия

Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Ливерпулем и Борнмутом.

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле примут коллектив Эдди Хау.

Ливерпуль — Борнмут

7 марта, 14:30, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи — Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Даже нынешний Ливерпуль способен совершать осечки, к огромному удивлению. Подопечные Юргена Клоппа находятся в не лучших кондициях, что могут подтвердить последние игры этой команды: поражение от Атлетико в Лиге чемпионов, первое за 44 матча поражение в Премьер-лиге от Уотфорда, а также вылет из Кубка Англии от Челси.

Что объединяет все эти поединки? То, что в вышеупомянутых играх "красные" уходили с поля, не забив в ворота соперника. И даже против Вест Хэма в 27-м туре мерсисайдский коллектив выглядел очень плохо: решающую роль сыграл класс Ливерпуля.

Борнмут – команда, борющаяся за то, чтобы остаться в Премьер-лиге по итогам сезона, и непременно постарается зацепиться за очки на Энфилде. Тем более, что у Ливерпуля спад. Отметим, туром ранее "вишни" сумели сыграть вничью с Челси (2:2).

Напомним, что матч первого круга завершился убедительной победой Ливерпуля – 3:0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Клайн, Хендерсон, Шакири, Алиссон – Груневелд, Брукс, Дэниелс, Мефам, Келли, Х. Улисон

Под вопросом: Кейта — …

Интересные факты:

Ливерпуль в последних 21 домашних встречах исключительно побеждал.

"Красные" забивают как минимум три гола в последних пяти играх против Борнмута во всех турнирах.

Ливерпуль не пропускает в последних пяти играх против Борнмута во всех турнирах.

"Вишни" проиграли 8 из последних 9 гостевых встреч в Премьер-лиге.