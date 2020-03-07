Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Ливерпулем и Борнмутом.
Ливерпуль - Борнмут, Getty Images
07 марта 2020, 07:20
Подопечные Юргена Клоппа на своем поле примут коллектив Эдди Хау.
Ливерпуль — Борнмут
7 марта, 14:30, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи — Пол Тирни
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Даже нынешний Ливерпуль способен совершать осечки, к огромному удивлению. Подопечные Юргена Клоппа находятся в не лучших кондициях, что могут подтвердить последние игры этой команды: поражение от Атлетико в Лиге чемпионов, первое за 44 матча поражение в Премьер-лиге от Уотфорда, а также вылет из Кубка Англии от Челси.
Что объединяет все эти поединки? То, что в вышеупомянутых играх "красные" уходили с поля, не забив в ворота соперника. И даже против Вест Хэма в 27-м туре мерсисайдский коллектив выглядел очень плохо: решающую роль сыграл класс Ливерпуля.
Борнмут – команда, борющаяся за то, чтобы остаться в Премьер-лиге по итогам сезона, и непременно постарается зацепиться за очки на Энфилде. Тем более, что у Ливерпуля спад. Отметим, туром ранее "вишни" сумели сыграть вничью с Челси (2:2).
Напомним, что матч первого круга завершился убедительной победой Ливерпуля – 3:0.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Клайн, Хендерсон, Шакири, Алиссон – Груневелд, Брукс, Дэниелс, Мефам, Келли, Х. Улисон
Под вопросом: Кейта — …
Интересные факты:
Ливерпуль в последних 21 домашних встречах исключительно побеждал.
"Красные" забивают как минимум три гола в последних пяти играх против Борнмута во всех турнирах.
Ливерпуль не пропускает в последних пяти играх против Борнмута во всех турнирах.
"Вишни" проиграли 8 из последних 9 гостевых встреч в Премьер-лиге.
прогноз 2:1