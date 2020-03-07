Англия

Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Бернли и Тоттенхэмом.

Коллектив Шона Дайча на своем поле примет подопечных Жозе Моуриньо.

Бернли – Тоттенхэм

7 марта, 19:30, стадион Терф Мур, Бернли. Арбитр встречи – Джонатан Мосс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Не позавидуешь сейчас Жозе Моуриньо – его команда снова потерпела неудачу, а на этот раз – в Кубке Англии. Португальский специалист, по слухам, имел серьезные взгляды на этот турнир, однако Норвич выбил "шпор" из розыгрыша в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, лондонский коллектив проиграл последние четыре встречи из четырех: в Лиге чемпионов (РБ Лейпцигу), Челси и Вулверхэмптону в Премьер-лиге (к слову, прямым конкурентам за место в Лиге чемпионов) и все тому же Норвичу в Кубке Англии.

Что касается Бернли, то, по сути, коллектив Шона Дайча может расслабиться: клуб набрал 38 очков за 28 туров, и непременно наберет минимум 2 за 10 игр до конца чемпионата. Бернли на 99% гарантировал себе сохранение прописки в Премьер-лиге, а вот побороться за еврокубки вряд ли особо удастся.

В первом круге команды встречались между собой и "сухую" победу добыл Бернли – 2:0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Гибсон, Барнс, Лоутон, Гудмундссон – Сон Хын Мин, Кейн, Сиссоко, Фойт

Под вопросом: … — Льорис, Сессеньон.

Интересные факты:

Тоттенхэм остается непобежденным в 10 из последних 11 встреч во всех турнирах против Бернли.

Бернли не проигрывает в последних шести матчах в Премьер-лиге.

"Шпоры" пропускают как минимум два гола в последних трех матчах в Премьер-лиги.

Команды Жозе Моуриньо восемь раз играли против Бернли и ни разу не проигрывали.