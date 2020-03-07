Англия

Главный тренер Арсенала понимает, что соперники "канониров" должны растерять достаточно очков, чтобы его команда попала в ЛЧ.

В случае победы в сегодняшнем матче над Вест Хэмом Арсенал будет отставать от четвертого места на пять очков за 10 туров до окончания чемпионата. Тренер "канониров" Микель Артета отметил, что квалификация в Лигу чемпионов зависит не только от Арсенала.

"Конечно же, футболисты Арсенала и клуб должны сражаться за попадание в Лигу чемпионов. Но мы обязаны идти от матча к матчу. Для начала нужно обыграть Вест Хэм", — цитирует Микеля Артету Sportsmail.

"Это все, что от нас зависит. На данный момент попадание в Лигу чемпионов не в наших руках, а зависит от соперников. Они должны терять очки, а мы – выигрывать, чтобы иметь шанс".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.