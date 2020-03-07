Англия

Форвард Арсенала уверен, что его репутация не зависит от количества выигранных наград и титулов.

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не считает, что обязан выигрывать трофеи с "канонирами", чтобы его относили к числу лучших форвардов мира.

"Я считаю, трофеи не обязательны для того, чтобы быть топ-нападающим. Конечно, это помогает, но мы видели много отличных игроков, которые ничего не выигрывали, но их уважали из-за их уровня. Трофеи не нужны, но лучше, если ты их выигрываешь", — заявил Обамеянг Sky Sports.

Контракт 30-летнего Обамеянга с Арсеналом истекает в конце следующего сезона, однако "канониры" намерены начать работу над продлением соглашения.

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