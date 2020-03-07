Англия

Испанец оптимистично настроен после операции на крестообразных связках.

Полузащитник Уотфорда Жерар Деулофеу рассказал о том, что успешно перенес операцию и ждет возвращения на поле.

Испанский вингер получил разрыв крестообразных связок и мениска и пропустит остаток сезона.

"Хочу поблагодарить всех за любовь и те сообщения, которые мне присылали за последние дни. Смог увидеть, какие люди меня окружают. Операция с доктором Монллау была великолепной, я благодарен за его работу.

Я – сильный человек. Мои близкие и знакомые знают, что я буду изо всех сил стараться вернуться как можно скорее и в лучшей форме", – приводит слова Деулофеу Sky Sports.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 30 поединков в футболке "шершней", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

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