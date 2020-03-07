Англия

Завершились субботние матчи 29-го тура английской Премьер-лиги.

Шеффилд Юнайтед одолел Норвич, Ньюкасл обыграл Саутгемптон, Кристал Пэлас – Уотфорд, а Вулверхэмптон и Брайтон не сумели выявить победителя.

Вулверхэмптон — Брайтон 0:0

Вулверхэмптон: Патрисиу — Коади, Боли, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Моутинью, Невеш (Траоре, 64), Винагре — Диогу Жота (Поденсе, 74), Хименес

Брайтон: Райан — Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн — Преппер, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 82) — Марч (Макаллистер, 80), Мопе, Муй (Стивенс, 89)

Предупреждения: Саисс — Монтойя, Берн, Данк.

Шеффилд Юнайтед – Норвич 1:0

Гол: Шарп, 36

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, О'Конелл – Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Стивенс (Осборн, 61) – Шарп (Макголдрик, 71), Макберни (Берг, 90)

Норвич: Крул – Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис – Тетти (Вранчич, 66), Маклин – Буэндиа, Дуда (Айда, 87), Кантвелл (Дрмич, 46) – Пукки

Предупреждения: … — …

Саутгемптон – Ньюкасл 0:1

Гол: Сен-Максимен, 79

Саутгемптон: Маккарти, Валери, Стивенс, Бертран, Беднарек, Дженепо, Уорд-Проуз, Хойбьерг, Буфаль (Обафеми, 85), Ингз, Лонг (Адамс, 77)

Ньюкасл: Дубравка, Манкильо (Лазаро, 72), Ласселс, Роуз, Фернандес, Сен-Максимен, Ритчи (Жоэлинтон, 61), Шелви, Хэйден (Лонгстафф, 79), Альмирон, Гейл

Предупреждения: Манкильо, Ритчи, Жоэлинтон

Удален: Дженепо, 28.

Кристал Пэлас – Уотфорд 1:0

Гол: Айю, 28

Кристал Пэлас: Гуаита, ван Анхолт, Кэхилл, Дэнн, Уорд, Маккарти, Макартур (Миливоевич, 70), Куяте, Заа, Бентеке, Айю

Уотфорд: Фостер, Масина, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Капу, Дукуре, Перейра (Пуссетто, 74), Хьюз (Грэй, 84), Сарр, Дини (Уэлбек, 74)

Предупреждения: Фемения, Заа, Капу, Куяте, Дукуре, Бентеке , Пуссетто, Айю.

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