"Канониры" на своем поле сумели обыграть "молотобойцев" в лондонском дерби.
Арсенал - Вест Хэм, Getty Images
07 марта 2020, 19:57
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги коллектив Микеля Артеты принимал подопечных Дэвида Мойеса.
Вышедший на замену Александр Ляказетт принес своей команде победу, забив один единственный гол в игре.
Обзор матча:
Арсенал - Вест Хэм 1:0
Гол: Ляказетт, 78
Арсенал: Лено — Папастатопулос, Давид Луис, Мари, Сака — Себальос, Джака — Пепе (Нельсон, 69), Озил (Бельерин, 89), Обамеянг — Нкетиа (Ляказетт, 60)
Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл (Соучек, 81) — Боуэн (Снодграсс, 90), Форнальс (Фелипе Андерсон, 87), Антонио — Алле
Предупреждения: Папастатопулос — Форнальс, Антонио.