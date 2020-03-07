Англия

Реализованный пенальти англичанина не помог "шпорам" добыть победу над Бернли.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли стал автором единственного гола своей команды в поединке 29-го тура английской Премьер-лиги против Бернли, который завершился вничью (1:1).

Во втором тайме англичанин успешно реализовал одиннадцатиметровый, благодаря чему достиг отметки в 50 голов за "шпор" в рамках чемпионата Англии.

Примечательно, что Алли — лишь седьмой игрок в истории Тоттенхэма, который может похвастаться этим достижением.

Стоит также отметить, что свой 50-й гол в АПЛ Алли забил в 23 года и 331 день. Только Харри Кейн достиг данной отметки в более раннем возрасте - 23 года и 44 дня.