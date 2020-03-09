В манчестерском дерби сильнее оказались подопечные Оле-Гуннара Солскьяера.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити, Getty Images
09 марта 2020, 00:51
В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити.
Традиционно, лучше мяч контролировали подопечные Пепа Гвардиолы, однако две ошибки Эдерсона решили исход встречи — МЮ умело воспользовался неудачными действиями бразильца и воплотил это в голы.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:0
Голы: Мартиаль, 30, Мактоминей, 90+6
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс (Байи, 78) — Фернандеш (Игало, 88) — Джеймс, Мартиаль (Мактоминей, 78)
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77) — Б. Силва (Марез, 59), Родри, Гюндоган — Фоден, Агуэро (Жезус, 59), Стерлинг
Предупреждения: Фред — Фернандиньо, Роди, Канселу, Жезус.