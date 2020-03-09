В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити. 

Традиционно, лучше мяч контролировали подопечные Пепа Гвардиолы, однако две ошибки Эдерсона решили исход встречи — МЮ умело воспользовался неудачными действиями бразильца и воплотил это в голы. 

Обзор матча

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:0
Голы: Мартиаль, 30, Мактоминей, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс (Байи, 78) — Фернандеш (Игало, 88) — Джеймс, Мартиаль (Мактоминей, 78)

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77) — Б. Силва (Марез, 59), Родри, Гюндоган — Фоден, Агуэро (Жезус, 59), Стерлинг

Предупреждения: Фред — Фернандиньо, Роди, Канселу, Жезус. 