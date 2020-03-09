Англия

Немецкий хавбек в конечном итоге перешел в дортмундскую Боруссию.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан, выступающий на правах аренды за дортмундскую Боруссию, признался, что в зимнее трансферное окно он мог вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее защищал цвета Ливерпуля.

"У меня было три предложения из английской Премьер-лиги, одно из которых поступило от Манчестер Юнайтед. Однако, я не думал об этом ни одной секунды из-за моего прошлого в Ливерпуле".

"Почему Боруссия Дортмунд? У меня всегда была сильная симпатия к этому клубу. Я хотел присоединится к команде, в которой я буду играть и стану важным игроком".

"Сейчас именно так обстоят дела в Дортмунде. Боруссия подходит мне, а я — ей. И да, деньги имеют важное значение, но не всегда", — приводит слова Эмре Джана Kicker.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд договорилась с Ювентусом о полноценном трансфере Эмре Джана.

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