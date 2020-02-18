Боруссия договорилась с Ювентусом о полноценном трансфере Джана

Германия

Летом немец станет полноценным игроком "шмелей".

Полузащитник Эмре Джан подпишет полноценный контракт с дортмундской Боруссией. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Шмели" договорились с Ювентусом о полноценном трансфере по окончанию текущей аренды, которая действует до лета этого года. Контракт с Джаном будет подписан до 2024 года.

По информации немецких СМИ, стоимость перехода обойдется дортмундцам в 25 млн евро.

Напомним, дортмундская Боруссия арендовала Джана у Ювентуса в январе этого года до конца сезона. 26-летний опорник успел отыграть 3 матча за команду Люсьена Фавра, отметившись 1 голом.