Англия

Норвежец рассказал о планах на будущее.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал, что необходимо его команде, чтобы вновь претендовать на победу в АПЛ.

"Мы чувствуем, что все время улучшаемся. Мы знаем, что нам не хватает одного-двух-трех игроков, чтобы считаться претендентом на титул, и нам необходим некоторый опыт", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее сообщалось, что Юнайтед также намерен устроить чистку в своих рядах, продав полузащитника команды Джесси Лингарда.

Напомним, в последнем матче АПЛ "манкунианцы" на своем поле обыграли Манчестер Сити. Норвежский специалист дал свой комментарий после удачного дерби.