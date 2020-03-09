Норвежец рассказал о планах на будущее.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
09 марта 2020, 23:56
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал, что необходимо его команде, чтобы вновь претендовать на победу в АПЛ.
"Мы чувствуем, что все время улучшаемся. Мы знаем, что нам не хватает одного-двух-трех игроков, чтобы считаться претендентом на титул, и нам необходим некоторый опыт", — цитирует Солскьяера Goal.
Ранее сообщалось, что Юнайтед также намерен устроить чистку в своих рядах, продав полузащитника команды Джесси Лингарда.
Напомним, в последнем матче АПЛ "манкунианцы" на своем поле обыграли Манчестер Сити. Норвежский специалист дал свой комментарий после удачного дерби.