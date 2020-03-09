Полузащитник МЮ Джесси Лингард, скорее всего, сменит команду.
ДЖЕССИ ЛИНГАРД, ФОТО: GETTY IMAGES
09 марта 2020, 17:24
Манчестер Юнайтед больше не рассчитывает на Джесси Лингарда, сообщает Goal.com.
По информации источника, Оле-Гуннар Солскьяер потерял веру в английского хавбека и намерен избавиться от него грядущим летом.
Также "красные дьяволы" намерены усилить свой состав путем приобретения Джеймса Мэддисона или Джека Грилиша.
Соглашение англичанина с Манчестер Юнайтед рассчитано до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Лингард провел 20 матчей в АПЛ: он не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Атлетико и Рома проявляют интерес к Лингарду.
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