Англия

Менеджер лондонцев — о грядущей игре против "горожан".

Главный тренер Арсенала Микель Артера высказал свое мнение о нынешней форме Манчестер Сити накануне очного поединка в АПЛ.

"Иногда мелкие детали имеют значение. Я думаю, что Сити очень не повезло в некоторых моментах. Это футбол. Такое может случиться и с ними".

"Арсенал должен быть в лучшей форме. Лишь так мы будем иметь шанс выиграть игру. Это будет особенный вечер для меня. Я очень рад вернуться на Этихад".

"Теперь я нахожусь в другой команде в другом тренерском кресле. Я буду защищать свой клуб так отчаянно, как могу", — цитирует Артету Goal.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в дерби против Манчестер Юнайтед.