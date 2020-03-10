Англия

Джереми Доку может вскоре переехать на Энфилд.

Как сообщает Het Nieuwsblad, скауты Ливерпуля активно наблюдают за нападающим Андерлехта Джереми Доку.

По данным источника, мерсисайдцы готовы предложить за 17-летнего футболиста 20 миллионов евро в летнее трансферное окно, если он продолжит стабильно выступать до конца сезона.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Доку провел на поле 21 поединок, в котором забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее о своей адаптации в составе "красных" рассказал новичок команды Такуми Минамино.