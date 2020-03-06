Англия

Японский игрок рассказал о своем пребывании в команде.

Полузащитник Ливерпуля Такуми Минамино прокомментировал свое нахождение в команде, заявив, что должен больше работать ради игрового времени.

"В последние три месяца были моменты, которыми я очень доволен. Но лично я хотел бы внести больше пользы для команды — я чувствую себя очень голодным по этому поводу".

"Я действительно не знаю, сколько мне еще нужно учиться. Но день ото дня я чувствую, что понимаю философию Клоппа, и мне становится лучше".

"Я должен показать результаты. Я думаю, что это очень важно, чтобы завоевать доверие товарищей по команде и доверие со стороны болельщиков. Я думаю, что это очень важная вещь, которую я должен достичь", — сказал Минамино официальному сайту клуба.

Напомним, японский футболист принял участие в матче Кубка Англии, в котором его команда проиграла Челси.