Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом.
Манчестер Сити – Арсенал, Getty Images
17 июня 2020, 09:00
Подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле примут коллектив Микеля Артеты в первом матче после рестарта сезона.
Манчестер Сити – Арсенал
17 июня, 22:15, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Энтони Тейлор
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Что уж тут сказать — дождались! Наконец-то всеми любимая Премьер-лига возвращается, да и еще с каким матчем — Манчестер Сити — Арсенал! Делать какие-либо прогнозы сложно, ведь неизвестно, в каком состоянии находятся команды. Напомним, что в Англии не проводились матчи с начала марта.
Учитель против ученика – еще в декабре Микель Артета был помощником Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, но уже сейчас 37-летний специалист самостоятельно руководит лондонской командой. По слухам, Пеп не особо намеревался отпускать Микеля – он хотел, чтобы его помощник остался с ним хотя бы до конца сезона. В то же время Артета уже был готов к самостоятельной тренерской деятельности – это понимал сам Гвардиола.
Под руководством Артеты Арсенал до карантина прибавил: лучше стал выглядеть на поле 80 миллионный Николя Пепе, заиграл Шкодран Мустафи, улучшилась игра в обороне и "канониры" вовсе не проиграли ни одного матча в Премьер-лиге с начала года.
В прошлом матче до карантина Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед в дерби. Хорошая новость для Гвардиолы – Лерой Сане готов принять участие в игре, вот только вопрос в том, сколько минут на поле готов провести немец, учитывая то, что он пропустил весь сезон из-за травмы, а после выздоровления началась пандемия COVID-19.
В первом круге команды играли между собой, и тогда победу на Эмирейтс добыл Манчестер Сити – 3:0.
По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,33, ничья – 5,90, а победа "канониров" – 8,90.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: ... — Чеймберс, Торрейра
Под вопросом: ... — ...
Интересные факты:
Манчестер Сити победил в 28 из 33 последних домашних матчей в АПЛ.
В последних пяти гостевых встречах в Премьер-лиге Арсенал играл вничью.
"Горожане" выигрывали и в тайме, и в матче в последних шести играх против "канониров" во всех турнирах.
Манчестер Сити обыгрывал Арсенал в последних шести играх во всех соревнованиях.
Арсенал играл вничью в тайме, но выигрывал в матче в последних трех играх в АПЛ.
"Горожане" забивают как минимум три гола в 5 из последних 6 матчей против Арсенала во всех турнирах.
Манчестер Сити забивает как минимум два гола в 8 из последних 9 домашних встреч в Премьер-лиге.
Тренеры говорят:
Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Я очень жду возможности снова увидеть Микеля. Это один из самых приятных людей, которых я встречал в своей жизни. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл большую и очень важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кем мы являемся".
Микель Артета (Арсенал): "Гвардиола оказал на меня влияние — мне было 15 лет, когда мы встретились в Барселоне в качестве игроков. В мою тренерскую карьеру и личную жизнь он сделал большой вклад. Он феноменален, если говорить о его ценностях, о том, как он относился ко мне и как он общается с игроками и персоналом".
прогноз 3:1