Англия

Football.ua анонсирует матч 28-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом.

Подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле примут коллектив Микеля Артеты в первом матче после рестарта сезона.

Манчестер Сити – Арсенал

17 июня, 22:15, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Что уж тут сказать — дождались! Наконец-то всеми любимая Премьер-лига возвращается, да и еще с каким матчем — Манчестер Сити — Арсенал! Делать какие-либо прогнозы сложно, ведь неизвестно, в каком состоянии находятся команды. Напомним, что в Англии не проводились матчи с начала марта.

Учитель против ученика – еще в декабре Микель Артета был помощником Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, но уже сейчас 37-летний специалист самостоятельно руководит лондонской командой. По слухам, Пеп не особо намеревался отпускать Микеля – он хотел, чтобы его помощник остался с ним хотя бы до конца сезона. В то же время Артета уже был готов к самостоятельной тренерской деятельности – это понимал сам Гвардиола.

Под руководством Артеты Арсенал до карантина прибавил: лучше стал выглядеть на поле 80 миллионный Николя Пепе, заиграл Шкодран Мустафи, улучшилась игра в обороне и "канониры" вовсе не проиграли ни одного матча в Премьер-лиге с начала года.

В прошлом матче до карантина Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед в дерби. Хорошая новость для Гвардиолы – Лерой Сане готов принять участие в игре, вот только вопрос в том, сколько минут на поле готов провести немец, учитывая то, что он пропустил весь сезон из-за травмы, а после выздоровления началась пандемия COVID-19.

В первом круге команды играли между собой, и тогда победу на Эмирейтс добыл Манчестер Сити – 3:0.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,33, ничья – 5,90, а победа "канониров" – 8,90.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: ... — Чеймберс, Торрейра

Под вопросом: ... — ...

Интересные факты:

Манчестер Сити победил в 28 из 33 последних домашних матчей в АПЛ.

В последних пяти гостевых встречах в Премьер-лиге Арсенал играл вничью.

"Горожане" выигрывали и в тайме, и в матче в последних шести играх против "канониров" во всех турнирах.

Манчестер Сити обыгрывал Арсенал в последних шести играх во всех соревнованиях.

Арсенал играл вничью в тайме, но выигрывал в матче в последних трех играх в АПЛ.

"Горожане" забивают как минимум три гола в 5 из последних 6 матчей против Арсенала во всех турнирах.

Манчестер Сити забивает как минимум два гола в 8 из последних 9 домашних встреч в Премьер-лиге.

Тренеры говорят:

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Я очень жду возможности снова увидеть Микеля. Это один из самых приятных людей, которых я встречал в своей жизни. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл большую и очень важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кем мы являемся".

Микель Артета (Арсенал): "Гвардиола оказал на меня влияние — мне было 15 лет, когда мы встретились в Барселоне в качестве игроков. В мою тренерскую карьеру и личную жизнь он сделал большой вклад. Он феноменален, если говорить о его ценностях, о том, как он относился ко мне и как он общается с игроками и персоналом".