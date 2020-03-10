Англия

Аргентинская акула пера из Мадрида спрашивала, не боится ли немец, что игроки заразятся коронавирусом во время матча.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, ранее заявлявший, что он не специалист и не может высказывать экспертное мнение о ситуации с коронавирусом, остался недоволен вопросом журналиста перед матчем с Атлетико. Тот спросил, не боится ли Клопп, что кто-то из игроков окажется инфицирован коронавирусом, играя в футбол.

"Вы из Мадрида? Вы живете в Мадриде – вы не боитесь?", — спросил Клопп.

На это журналист, оказавшийся проживающим в столице Испании аргентинцем, ответил, что ему не предстоит играть в футбол завтра.

"Это не имеет особенного значения. Футбол – это просто игра. Футбол – это не общество, а часть общества. Мы все должны волноваться одновременно. Это именно то, что я не люблю – вы сидите и задаете мне этот вопрос, но вы прилетели из Мадрида сюда. Так надо было оставаться там – в Мадриде закрыли школы, вас это явно беспокоит", — начал немец.

"Но вы считаете, что ради футбола стоит полететь или что-то в этом роде. Это наша общая проблема – мы играем в футбол, но футболом распространение вируса не остановить. Мы делаем то, что должны".

"На данный момент все футболисты здоровы. Почему мы должны волноваться? То, что мы делаем – мы не жмем руки. Этим образом мы посылаем сигнал обществу. 22 полностью здоровых игрока посылают этот сигнал".

В Испании часть матчей пройдет за закрытыми дверями – в частности, встреча Севилья – Рома и Валенсия – Аталанта.

Ливерпуль же, которому осталось добыть две победы, чтобы оформить чемпионство, может отказаться от традиционного парада, чтобы не допустить распространения коронавируса.