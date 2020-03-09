Англия

Долгожданное чемпионство, судя по всему, пройдет без зрителей.

Ливерпуль может завоевать титул чемпиона Англии при пустых трибунах, сообщает The Athletic.

По информации источника, с большой долей вероятности "красные" оформят чемпионство без болельщиков из-за угрозы коронавируса.

Кроме того, традиционный чемпионский парад под большим знаком вопроса.

Напомним, что после 29 туров Премьер-лиги Ливерпуль занимает первую строчку с 82 пунктами в активе.

Для того, чтобы официально оформить титул, "красным" необходимо добыть две победы.

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