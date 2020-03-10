Англия

Аргентинец останется на Сент-Джеймс Парк еще как минимум один сезон.

Центральный защитник Федерико Фернандес подписал новый договор с Ньюкаслом, рассчитанный до лета 2021 года, сообщил официальный сайт клуба.

31-летний футболист перешел в Ньюкасл летом 2018 года из Суонси. В нынешней кампании он сыграл в 25 матчах за "сорок", отметившись голами в воротах Вест Хэма и Саутгемптона.

Недавно контракты с Ньюкаслом продлили вратарь Мартин Дубравка, а также полузащитники Джонджо Шелви и Мэтт Ритчи.

Ньюкасл после 29 туров Премьер-лиги идет на 13-м месте, набрав 35 очков. В следующем туре "сороки" сыграют с Шеффилд Юнайтед 14 марта.