Англия

Бразилец ответил отказом на предложение лондонского клуба.

Полузащитник Виллиан отказался продлевать контракт с Челси, сообщает издание UOL.

"Синие" предложили бразильскому вингеру новый двухлетний контракт, однако он ответил отказом. Действующий договор футболиста с лондонским клубом истекает в июне этого года.

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Ранее сообщалось, что Барселона больше не рассматривает возможность подписания Виллиана. В услугах 31-летнего игрока также был заинтересован Ювентус.

В текущем сезоне Виллиан провел 36 поединков в футболке Челси, отличившись шестью голами и пятью ассистами.

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