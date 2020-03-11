Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо посетовал на кадровый кризис после поражения от РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

Жозе Моуриньо назвал главную причину вылета Тоттенхэма из Лиги чемпионов после разгромного поражения от РБ Лейпциг.

"Реальность такова, что в нынешней ситуации все игроки, которые остались в запасе у РБ Лейпциг, играли бы у меня в Тоттенхэме в основном составе, – цитирует Жозе Моуриньо Sky Sports. – Это не оправдание, а просто констатация факта. Мы не собираемся прекращать борьбу за Топ-4 и путевку в Лигу чемпионов, но это будет крайне сложно".

К слову, в запасе РБ Лейпциг начинали поединок полузащитники Тайлер Адамс, Амаду Айдара и Эмиль Форсберг, вышедшие на замену, и так и не появившиеся на поле вратарь Ивон Ландри Мвого, полузащитник Даниэль Ольмо и нападающие Юссеф Поульсен и Адемола Лукман.

После 29-го тура первенства АПЛ Тоттенхэм занимает восьмое место в турнирной таблице и отстает от Челси, занимающего четвертую позицию, на семь очков.

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