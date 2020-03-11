Англия

Экс-футболист сборной Англии продолжает буянить по арендам.

Будущее Дэнни Дринкуотера в Астон Вилле находится под серьезным вопросом из-за его драки с испанским вингером Хотой, сообщает BBC. Тренер команды Дин Смит отправил Дринкуотера домой после этого инцидента.

30-летний футболист выступает за "вилланов" на правах аренды из Челси. Он перешел в клуб седьмого января и с тех пор провел четыре игры.

В первой части сезона экс-игрок сборной Англии (три матча) играл в аренде в Бернли. Там он умудрился получить травму в ходе драки в ночном клубе.

Дринкуотер стал игроком Челси летом 2017 года, но за два сезона сыграл лишь 12 поединков за "синих".